Rund um die Rauschgiftkartelle entstand in der Region eine Narco-Kultur mit Balladen über die Drogenhändler und spezieller Country-Mode, die mit protzigen Klunkern aufgepeppt wird. Diese Kultur zeigt sich auch auf dem Friedhof Jardines del Humaya, wo verstorbene Gangster in luxuriösen Gräbern mit kugelsicherem Glas und Klimaanlagen zur letzten Ruhe gebettet werden. Auch eine Kapelle für Jesús Malverde voller Dollarscheine, Gebete und Dankesschreiben gibt es hier - den Schutzheiligen der Drogenhändler, der angeblich Anfang des 20. Jahrhunderts von den Reichen stahl, um die Armen zu beschenken.



Für den Kult rund um die Drogenbarone gibt es eine Erklärung: "Die ursprüngliche Idee der Narcos war es, Straßen zu bauen, Stromleitungen zu verlegen, Geld für den Bau der Kirche zu geben - so gewannen sie die Herzen der Leute", erklärt Soziologe Tomas Guevara. "Sie erledigten das, was der Staat hätte machen sollen." Gleichzeitig hinterließen sie ein blutiges Erbe: In gut zehn Jahren wurden in Mexikos brutalem Drogenkrieg mehr als 200.000 Menschen ermordet, weitere 37.000 gelten als vermisst - wie der Sohn von Maria Isabel Cruz, ein Polizist aus Culiacán, der 2017 verschwand. Cruz leitet heute eine Gruppe von etwa 100 Frauen mit ähnlichem Schicksal, die nach Massengräbern suchen, in denen die Killer der Kartelle ihre Opfer begraben. "Hier in Sinaloa schweigen alle", sagt sie. "Niemand wagt es, seine Stimme zu erheben, wie ich es getan habe."



(Quelle: Yussel Gonzalez, AFP)