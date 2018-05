Das Strafjustizzentrum mit dem Amtsgericht in Augsburg. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wegen massiver Vernachlässigung ihrer Kinder muss sich heute ein Elternpaar vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Die 30-jährige Frau und der 37 Jahre alte Mann sollen ihre fünf Kinder wiederholt in deren Zimmern eingesperrt haben, wo sie teils auch urinieren mussten, heißt es in der Anklage.



Die gesamte Wohnung befand sich nach Angaben der Ermittler in einem verwahrlosten Zustand. Die Kinder waren im Tatzeitraum von November 2016 bis April 2017 zwischen einem und neun Jahre alt.