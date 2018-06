Das, so glauben die US-Ermittler nachweisen zu können, sei nur mit Hilfe von ganz oben möglich gewesen. Regierungschef war zum Zeitpunkt der Vorkommnisse der jetzige Staatspräsident, Recep Tayyip Erdogan. Angeklagt sind in dem Verfahren in New York neben Zarrab acht weitere türkische Staatsbürger, darunter mehrere Manager der Halkbank und der frühere Wirtschaftsminister Caglayan. Nur einer von ihnen befindet sich aber in den USA in Haft.