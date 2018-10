HDP-Chef Selahattin Demirtas. Quelle: Sedat Suna/EPA/dpa

Der seit mehr als einem Jahr in der Türkei inhaftierte Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, Selahattin Demirtas, muss trotz internationaler Kritik im Gefängnis bleiben. Zum Auftakt des Prozesses lehnte es das Gericht in Ankara ab, den prominenten Kurdenpolitiker aus der Untersuchungshaft zu entlassen.



In der mehr als 600-seitigen Anklageschrift werden dem 44-Jährigen unter anderem Gründung und Führung einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen.