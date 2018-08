Mesale Tolu nach ihrer Ankunft in Stuttgart. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die deutsche Journalistin Mesale Tolu, die aus der Türkei ausreisen durfte, will zur Fortsetzung ihres Prozesses am 16. Oktober dorthin zurück. Das sagte sie der Deutschen Welle. Sie erinnerte an die vielen anderen Inhaftierten.



Tolu selbst, die türkische Wurzeln hat, war wiederholt in der Türkei unter Terrorvorwürfen inhaftiert und lange mit Ausreisesperre belegt. Nach der Aufhebung reiste sie mit ihrem Sohn nach Deutschland. Ihr ebenfalls angeklagter Mann muss in der Türkei bleiben.