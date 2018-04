Niels Högel Prozess in Oldenburg Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Für den neuen Prozess gegen den Patientenmörder Niels Högel muss das Landgericht Oldenburg Ende Oktober aus Platzgründen in einen Festsaal der Weser-Ems-Hallen umziehen. Zu dem Prozess um die wohl größte Mordserie in der deutschen Nachkriegszeit werden 120 Nebenkläger, zahlreiche Zuschauer und Journalisten erwartet.



Högel soll mehr als 100 Patienten an den Kliniken Delmenhorst und Oldenburg ermordet haben. Wegen sechs Taten wurde er bereits zu lebenslanger Haft verurteilt.