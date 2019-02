Die Teilnehmerzahlen variieren zwischen 200.000 und 500.000.

Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

In Katalonien haben die Menschen gegen den Prozess gegen zwölf Separatistenführer protestiert. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl der Kundgebung in Barcelona auf 200.000, die Organisatoren sprachen von einer halben Million Menschen. Auch Regionalpräsident Quim Torra hat an den Protesten teilgenommen.



Der Prozess hatte am Dienstag vor dem Obersten Gericht in Madrid begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den angeklagten Separatisten Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung vor.