Vor dem heute in Istanbul beginnenden Prozess gegen den Deutschen Peter Steudtner und weitere Menschenrechtler hofft Amnesty International auf ein faires und rechtsstaatliches Verfahren in der Türkei.



Vor dem Hintergrund der "absurden Anklage" müsse es einen Freispruch geben, sagte der Generalsekretär von Amnesty International Deutschland, Markus Beeko, in Istanbul. Es sei dringend notwendig, dass die türkische Justiz zurückkehre zu einem unabhängigen rechtsstaatlichen Vorgehen, forderte Beeko.