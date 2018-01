Zum Auftakt der Gerichtsverhandlung haben am Morgen Aktivisten von Amnesty International vor der türkischen Botschaft in Berlin für die Freilassung der Inhaftierten demonstriert. Mehr als 30 Menschen standen in der Nähe der Botschaft mit überdimensionierten Buchstaben, die zusammen das Wort "Freiheit" bildeten. Auch vor dem Gerichtsgebäude in Istanbul forderten zahlreiche Demonstranten die Freilassung der Angeklagten.