Der Prozess findet am Landgericht Braunschweig statt. Archiv

Quelle: Christina Sticht/dpa

Gut vier Jahre nach seinem Freispruch im Prozess um den Göttinger Transplantationsskandal will ein Arzt Schadenersatz in Millionenhöhe. Ein Zivilverfahren dazu beginnt heute am Braunschweiger Landgericht.



Der Arzt verlangt gut 1,2 Millionen Euro vom Land Niedersachsen etwa als Ausgleich für seinen Verdienstausfall. Er begründete die Summe auch damit, dass er wegen der Untersuchungshaft eine gut dotierte Stelle in Jordanien nicht habe antreten können.