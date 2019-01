Qualcomm hat umgehend Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Der Chipkonzern Qualcomm muss in seinem Patentstreit mit Apple einen Rückschlag in Deutschland einstecken. Das Landgericht Mannheim entschied, dass iPhones ein Qualcomm-Patent zu Schaltkreis-Technik nicht verletzen und wies die Klage ab. Qualcomm kündigte Berufung gegen die Entscheidung an.



Der Chipkonzern hatte im Dezember ein Verkaufsverbot für mehrere ältere iPhone-Modelle in Deutschland erzielt. Apple nahm daraufhin die iPhones 7 und 8 aus seinen Stores und legte Widerspruch ein.