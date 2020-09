Journalist Deniz Yücel ist in der Türkei angeklagt. Archivbild

Im türkischen Prozess gegen den "Welt"-Reporter Deniz Yücel wegen Terrorvorwürfen hat der Staatsanwalt bis zu 16 Jahre Haft gefordert. Die Vorwürfe lauten Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK sowie Volksverhetzung. Yücels Anwalt Veysel Ok nannte beides "rechtswidrig". Es gebe ein Urteil des Verfassungsgerichtes, demzufolge der Inhalt von Yücels Artikeln im Rahmen der Pressefreiheit gewesen sei.



Ok bat um mehr Zeit für die Verteidigung. Der Prozess soll am 2. April weiter gehen. Yücel ist nicht anwesend.