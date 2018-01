Insgesamt waren in Mugla 47 Menschen angeklagt, in der Nacht des gescheiterten Militärputsches vom 15. Juli 2016 versucht zu haben, Erdogan in einem Hotel in der südtürkischen Küstenstadt Marmaris zu ermorden, wo sich der Staatschef mit seiner Familie im Urlaub befand. Er gab später an, in Marmaris nur um Minuten dem Tod oder der Gefangennahme entgangen zu sein.