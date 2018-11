Der Kölner Adil Demirci hat während des ersten Prozesstages in der Türkei alle Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. "Ich habe keine Verbindung zu illegalen Organisationen", sagt er. Bei dem Verfahren stehen neben Demirci noch 22 weitere Angeklagte vor Gericht.



Demirci (32) war im April in Istanbul inhaftiert worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vor, die in der Türkei als Terrororganisation gilt.