Mesale Tolu kämpft für sich und ihren Mann. Archivbild Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu hat vor Gericht in Istanbul die Aufhebung der Ausreisesperre gegen ihren Mann und einen Freispruch für ihn und sich gefordert. Ihre Familie sei "geschädigt" worden, sagte sie.



Monatelang habe sie mit ihrem dreijährigen Sohn in Untersuchungshaft gesessen. Die 33-Jährige saß im Gerichtssaal neben ihrem Mann Suat Corlu, der im selben Prozess angeklagt ist. Tolu wird Mitgliedschaft in der linksextremen Partei MLKP vorgeworfen.