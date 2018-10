Rettungseinsatz nach dem Anschlag am 12.01.2016. Archivbild Quelle: Str/EPA/dpa

Mehr als zwei Jahre nach einem Selbstmordanschlag auf Deutsche in Istanbul hat ein türkisches Gericht drei Syrer zu lebenslanger Haft verurteilt. Mehrere weitere Beschuldigte wurden in Istanbul freigesprochen.



Die türkische Regierung macht die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für den Anschlag verantwortlich. Der Prozess hatte im Juli 2016 begonnen. Bei dem Anschlag am 12. Januar 2016 im Istanbuler Altstadtviertel Sultanahmet waren zwölf Deutsche getötet und 16 Menschen verletzt worden.