Der Eingang des Konzentrationslagers in Stutthof. Quelle: Piotr Wittman/PAP/dpa

Im Prozess gegen einen ehemaligen SS-Wachmann im KZ Stutthof will sich der 94 Jahre alte Angeklagte äußern. Seine Verteidiger haben für den dritten Verhandlungstag am Landgericht Münster angekündigt, eine Erklärung ihres Mandanten zu verlesen. Anschließend werde der Mann Fragen beantworten.



Die Dortmunder Schwerpunktstaatsanwaltschaft für NS-Verbrechen wirft dem Angeklagten hundertfache Beihilfe zum Mord vor. Der 94-Jährige soll von 1942 bis 1944 in dem KZ Dienst geleistet haben.