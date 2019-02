Die Staatsanwaltschaft stellt am Tatort fest, dass ein Rohr angeschnitten wurde. "In dem Rohr", so Staatsanwalt Hubert Ströber, "befand sich brennbares Material, das sich entzündet hat." Derjenige, dem dieser Schnitt zur Last gelegt wird, ist kein Betriebsangehöriger der BASF, er ist Mitarbeiter einer Fremdfirma. Bei dem Unglück erlitt er selbst schwere Brandwunden. Er sagt aus, dass er sich nicht an den Unfall erinnern kann.