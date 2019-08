Explosion bei BASF im Oktober 2016

Quelle: dpa

Angeklagt ist er wegen des fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Als Schweißer eines Subunternehmens soll er im Oktober 2016 auf dem Werksgelände an einem mit Gasgemisch gefüllten Rohr mit einem Trennschleifer einen Schnitt gesetzt haben. Dabei habe er aus Unachtsamkeit das falsche Rohr angeschnitten, sagt die Staatsanwaltschaft. Beide Rohre lagen direkt nebeneinander.



Die durch den Schnitt entstandenen Funken setzten laut Anklage das Gas in Brand und führten in der Folge zu mehreren Explosionen auf dem Gelände. Neben dem angeschnittenen Rohr seien auch weitere Leitungen beschädigt und zerstört worden. K. hätte laut Staatsanwaltschaft erkennen müssen, dass er den Trennschleifer an einer nicht gesicherten Stelle ansetzte.