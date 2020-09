Justizzentrum in Chemnitz. Archivbild

Ein Mann aus Chemnitz hat einen Schwibbogen mit Hakenkreuz ins Fenster gestellt und muss deswegen 2.500 Euro Strafe zahlen. In einem beschleunigten Verfahren wurde der 36-Jährige wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vom Amtsgericht Chemnitz zu der Geldstrafe verurteilt. Das Urteil sei rechtskräftig, so die Staatsanwaltschaft.



Der Lichtbogen mit einem fünf mal fünf Zentimeter großen Hakenkreuz war so aufgestellt, das er von der Straße aus gesehen werden konnte.