Wie viele Frauen in all den Jahren in das Haus zogen, ist unklar. Eine, Christel P., kam immerhin mit dem Leben davon. Sie verbrachte mehrere Monate in dem Haus, wurde mit Schlägen und Pfefferspray traktiert und mehrmals auch bei Winterkälte im angrenzenden Schweinestall angekettet. Sie schilderte, wie ihr Wilfried W. beim Ausmisten im Schweinestall plötzlich aus heiterem Himmel die Schaufel ins Gesicht schlug und dann grinsend sagte: "Das war ich nicht." Nachdem Christel P. eine "Vereinbarung" unterschrieben hatte, dass sie im Haus "keiner körperlichen und seelischen Gewalt ausgesetzt" gewesen sei, wurde sie in den Zug nach Magdeburg gesetzt, ihrer Heimatstadt.