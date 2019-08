US-Sänger R. Kelly (l. Archiv).

Quelle: Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times/AP/dpa

Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte US-Sänger R. Kelly hat erneut seine Unschuld beteuert. Über seine Anwälte plädierte der 52-Jährige vor einem Gericht in New York auf nicht schuldig, wie US-Medien berichten. Kelly sitzt in Haft; einen Antrag auf Freilassung auf Kaution lehnte das Gericht ab.



Die Staatsanwaltschaft wirft Kelly sexuellen Missbrauch und Erpressung vor. Der Musiker soll Mitarbeiter angestiftet haben, Mädchen für illegale sexuelle Handlungen zu gewinnen.