Die vier jungen Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren lassen ihre Anwälte daraufhin Erklärungen verlesen, in denen sie die Taten jeweils zugeben. Alle vier bedauern laut eigener Aussage ihre Taten und können sich ihr Handeln nur aufgrund ihres exzessiven Alkoholkonsums erklären. Wodka, Bier und später auch Whiskey soll es anlässlich eines Geburtstages gegeben haben. Getrunken hätten die Jungs dann hauptsächlich unter einer Brücke ab etwa 15 Uhr am Nachmittag. Einer der Anwälte merkt an: "Ich habe noch nie während meiner Zeit als Anwalt erlebt, dass die erste Frage eines Mandanten lautet: 'Wurden die Opfer schwer verletzt?'"