Zum Auftakt entschuldigte sich der Hauptangeklagte bei Mitangeklagten und Opfern. "Ich bereue zutiefst, was ich gemacht habe", sagte der 41-Jährige. Er wolle sich vor allem dafür entschuldigen, seine Lebensgefährtin in die Sache hineingezogen habe. Was ihm vorgeworfen werde, stimme größtenteils. In einer Erklärung, die seine Anwältin verlas, begründete der mehrfach vorbestrafte Vater von zwei Kindern den großangelegten Betrug mit Fake-Autohäusern mit Geldsorgen und hohen Schulden.