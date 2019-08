Es gebe keinerlei Beweise dafür, dass der Syrer am Rande eines Stadtfests in Chemnitz gemeinsam mit einem flüchtigen Iraker den 35-Jährigen getötet und einen weiteren Mann schwer verletzt habe, argumentierte die Verteidigung. Verteidiger Frank Wilhelm Drücke rückte in seinem Plädoyer die Geschehnisse nach der Tat in den Blickpunkt. "Für uns ist das mitnichten ein normales Verfahren", sagte er. Er appellierte an die Kammer des Landgerichts, sich bei der Urteilsfindung nicht von Forderungen aus Politik, Gesellschaft oder von dem "marodierenden Mob" beeinflussen zu lassen.