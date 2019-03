Vehement widerspricht die DFL. Noch immer habe der Staat hierzulande das Gewaltmonopol. Der Fußball sei nicht Verursacher von Gewalt. Was das Land Bremen mache, sei aus Sicht des DFL-Präsidenten Reinhard Rauball in einem Zeitungsinterview, "eine Privatisierung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung". Über mehrere Jahre läuft der Streit durch die Gerichtsinstanzen.



In der erstinstanzlichen Halbzeit urteilt das Verwaltungsgericht (VG) Bremen 2017 noch zugunsten der DFL. Die Richter überprüfen das bremische Gebühren- und Beitragsgesetz und stellen fest, dass es für den sechsstelligen Gebührenbescheid der Hansestadt an einem konkreten Gebührentatbestand fehle. Die DFL frohlockt, doch es geht in die zweite juristische Halbzeit - der Stadtstaat legt Berufung ein. Mit Erfolg.