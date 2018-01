Dass der Richter den Einlassungen von Mauss nicht so recht Glauben schenken mag, hat er im Prozessverlauf mehrfach angedeutet. Dennoch hat die Verteidigung auf Freispruch plädiert. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft seien allesamt nicht bewiesen. Mauss müsse nach dem Grundsatz "Im Zweifel für den Angeklagten" freigesprochen werden. Die Anklage hat sechs Jahre und drei Monate Haft beantragt. Sie sieht es als erwiesen an, dass Mauss ein Millionenvermögen in Luxemburg versteckt und rund 13 Millionen Euro Steuern hinterzogen habe.

Es war ein schwieriger Prozess, weil er zu großen Teilen die Geheimdienst-Welt des Werner Mauss berührte, die sich naturgemäß nicht oder nur sehr schwer durchleuchten lässt. Am Ende gab es kaum Zeugen, keine oder gefälschte Dokumente und damit Zweifel an allen Wahrheiten. Der Richter muss nichts weniger als die schwierige Frage beantworten: wie weit darf und kann man sich als Geheimagent außerhalb der Steuergesetze bewegen? Oder anders: wie viel Geheimnis steht man dem Geheimagenten Mauss zu?