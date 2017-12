In dem Verfahren geht es um einen Geldfonds in Höhe von rund 60 Millionen Euro in Luxemburg, auf dessen Zinserlöse Mauss keine Steuern gezahlt haben soll. Insgesamt hat die Anklage für die Jahre 2002 bis 2011 eine Steuerschuld von rund 14 Millionen Euro errechnet. Mit diesem Geld habe Mauss, laut Anklage, seinen aufwändigen Lebensstil bezahlt. Mehrfach im Monat habe er Bargeld abgehoben, bis zu 300.000 Euro, und damit zum Beispiel sein großes Anwesen im Hunsrück finanziert. Auf dem Gelände steht, so sagen Gerüchte, eine riesige Reithalle, eine eigene Flugzeug-Landebahn und ein Tierpark.