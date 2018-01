An der nahegelegenen Sprachschule, in der Zuwanderer damals deutsch lernen, kleben irgendwann Aufkleber: "Deutschland den Deutschen". Später postieren sich Neonazis in Lederkluft und Springerstiefeln mit ihren Hunden am Eingang der Schule. Doch die Sprachstudenten lassen sich nicht einschüchtern. Sie schauen den Gestalten einfach ins Gesicht. Die verziehen sich, in den Laden von Ralph S.. Dass die Zuwanderer, die ja sowieso stets "privilegiert" werden, sich "in seinem Revier" nicht einschüchtern lassen, muss er wohl als Provokation verstanden haben. So jedenfalls sehen es die Ermittler.