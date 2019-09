Am Landgericht Bonn beginnt der Prozess gegen zwei britische Börsenhändler. Ihnen wird vorgeworfen, sich an sogenannten Cum-Ex-Geschäften beteiligt zu haben. Es geht um milliardenschwere Aktiendeals und Steuerbetrug - so die Anklage der Staatsanwaltschaft Köln. Der Prozess findet in Bonn statt, weil hier die Finanzaufsichtsbehörde Bafin ihren Sitz hat.