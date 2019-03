Tatort in Chemnitz

Quelle: dpa

Man kann vom Rechtsstaat nicht behaupten, dass eine schnelle Reaktion seine Stärke ist. Seine Antwort lässt oft beängstigend lange auf sich warten. Doch am Ende kommt sie fast immer und mit der notwendigen Gründlichkeit. Heute beginnt sie nun, die juristische Aufarbeitung jenes tödlichen Verbrechens, das im Sommer 2018 Chemnitz, Sachsen, ja ganz Deutschland in Aufruhr versetzte. In der Nacht zum 26. August 2018 kommt es zu einer blutigen Gewalttat. Der 35-jährige Chemnitzer Daniel H. wird mitten in Chemnitz am Rande eines eigentlich fröhlichen Volksfestes mit mehreren Messerstichen brutal getötet.