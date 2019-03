Ali Bashar hat den Mord an Susanna gestanden, nicht aber die Vergewaltigung, die ihm die Wiesbadener Staatsanwaltschaft vorwirft. Nach Angaben des Verteidigers von Bshar will sich der 22-Jährige im Laufe des Prozesses zu den Vorwürfen äußern. Ab nächster Woche steht er übrigens in einem weiteren Verfahren vor Gericht. Er soll bereits Ende April 2018 eine Elfjährige in seinem Zimmer in der Flüchtlings-Unterkunft in Wiesbaden-Erbenheim vergewaltigt haben.



Der Vater der Elfjährigen hatte sich damals an die Polizei gewandt. Schnell war Ali Bashar als Verdächtiger identifiziert. Doch unternommen wurde nichts. Auch hier stellt sich die Frage, ob Polizei und Staatsanwaltschaft alles getan haben, um einen gefährlichen Mann rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Hätte so der Mord an Susanna vielleicht sogar verhindert werden können?