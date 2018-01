Als erste aus dieser Dreierriege wird nun Mesale Tolu vor Gericht gestellt. Anwältin Kader Tonc sagt, ihre Mandantin gehöre zu 18 Angeklagten, denen der Prozess wegen Propaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP gemacht werde. Mesale Tolu - deren Familie ursprünglich aus dem ostanatolischen Malatya stammt, die aber nur die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt - drohten bis zu 20 Jahre Haft. Die Anklage, die der dpa in Teilen vorliegt, wirkt dafür allerdings dünn: Der 33-Jährigen wird darin vorgeworfen, an vier Veranstaltungen teilgenommen zu haben, bei denen Propaganda für die MLKP betrieben worden sei. Bei einer Veranstaltung soll Tolu selbst ein Banner einer MLKP-Splittergruppe getragen haben. Außerdem soll in ihrer Wohnung Propagandamaterial gefunden worden sein. Die MLKP wird in der Türkei als Terrororganisation geführt, ihre Anhänger in Deutschland werden vom Verfassungsschutz beobachtet.