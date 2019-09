Mutmaßlicher Rechtsterrorist der Gruppe "Revolution Chemnitz" (1. Oktober 2018, Karlsruhe)

Die mutmaßlichen Rädelsführer der Nazihorden begannen in diesen Tagen davon zu träumen, das politische System in Deutschland zu destabilisieren und letztlich zu stürzen. Sie begannen mit konkreten Vorbereitungen. Und sie hatten einen sehr konkreten Termin im Auge - den 3. Oktober. Sie wollten vermutlich in Berlin den Umsturz einläuten und es so aussehen lassen, als wären es Linksextremisten gewesen. Ihr verabredetes Zeichen zum Losschlagen: "Die Wölfe sind los".



Christian K. war offenbar der Vordenker der "Revolution Chemnitz". Nun steht er mit sieben seiner Komplizen vor dem Oberlandesgericht in Dresden. Sie alle sitzen seit Monaten in Untersuchungshaft. Alle kommen aus der sächsischen Hooligan- und Neonaziszene. Sie sind zwischen 21 und 31 Jahre alt. Verantworten müssen sie sich unter anderem wegen des Verdachts der Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Der Prozess ist zunächst bis April 2020 terminiert.