Als sich der Bus mit den Spielern sowie dem Trainer- und Betreuerstab in Bewegung setzt und vom Rondell vor dem Hoteleingang den Schirmannweg zur Wittbräucker Straße hinunterfährt, ist es 19.15 Uhr. Der Schirmannweg ist etwa 150 Meter lang, doch der Bus kommt nur 100 Meter weit. Auf Höhe des Hotelparkplatzes detonieren in kurzem Abstand drei Sprengsätze - laut Anklage der Staatsanwaltschaft Dortmund gefüllt mit "maximal 1 kg einer Wasserstoffperoxid-Brennstoff-Mischung". Mindestens 65 in Epoxidharz eingeschlossene, jeweils 16 Gramm schwere Metallbolzen - Durchmesser: 6 mm, Länge 74 mm Durchmesser - schleudern in Richtung Bus, schießen durch die Scheiben und über den Bus hinweg. 65 dieser Bolzen finden Ermittler jedenfalls später am Tatort, wahrscheinlich waren es weitaus mehr.