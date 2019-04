Tausende Menschen sind mit Palmwedeln und Olivenzweigen vom Ölberg in die Altstadt gezogen, um an den Einzug Jesu in Jerusalem zu erinnern.

Quelle: Reuters

Tausende Christen haben in Jerusalem mit einer Palmsonntagsprozession die Karwoche begonnen. Schätzungsweise 15.000 Menschen zogen laut Polizei vom Ölberg in die Altstadt, um an den Einzug Jesu in Jerusalem zu erinnern.



Die Prozession passierte auch den Garten Gethsemane, wo Jesus der Bibel zufolge am Gründonnerstag verraten und gefangen gesetzt wurde. Die Karwoche erinnert an das Leiden und Sterben Jesu und ist mit Palmsonntag, Gründonnerstag und Karfreitag der Höhepunkt des Kirchenjahres.