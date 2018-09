Es kann auch sein, dass am Ende, deswegen ist es eine ergebnisoffene Prüfung, (...) herauskommt: Das ist nichts. Das reicht nicht. Stephan J. Kramer

Was wir bei Parteien in der Regel und jetzt auch im konkreten Fall natürlich tun, ist: Wir schauen uns die Mitgliederstrukturen an. Wir schauen uns die mögliche Zusammenarbeit im vorliegenden Fall auch mit rechtsextremistischen Gruppierungen an oder eben die Distanzierung. Wir schauen uns die programmatische Ausrichtung der Partei an und dazu gehören eben auch Äußerungen – insbesondere von Parteivorsitzenden und führenden Mandatsträgern innerhalb einer Partei. Und das alles wird dann zu einem Gesamtbild zusammenverdichtet und eben unter die Frage gestellt: Sind das tatsächliche Anhaltspunkte, oder nicht? Es kann auch sein, dass am Ende, deswegen ist es eine ergebnisoffene Prüfung, (...) herauskommt: Das ist nichts. Das reicht nicht. Und dann stellen wir auch die entsprechenden Maßnahmen natürlich ein.