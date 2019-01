Ein derartiger Vorfall sei in Amberg die absolute Ausnahme, betonte Cerny. Zumal die Beschuldigten aus anderen Orten stammten. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks soll einer der Beschuldigten in Auerbach und ein weiterer in Regensburg leben; die beiden anderen hätten keinen festen Wohnsitz. "Ich habe keine Erklärung dafür, warum die sich in der Stadt getroffen haben", sagte der Amberger Bürgermeister dazu. "Das ändert aber nichts daran, dass das ein absolutes No-Go ist." Ob für die Sicherheit in seiner Stadt mehr getan werden kann oder muss, werde sich in den kommenden Wochen zeigen. Zunächst will Cerny mit der Polizei über die Ereignisse vom Wochenende sprechen.