Am Donnerstag öffnet die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt. Die IAA drohe zu einer "Provinzveranstaltung" zu verkommen, kritisierte der DUH-Chef: "Was in diesem Jahr dominiert, sind die Dinosaurier des Autozeitalters: immer größere, schwerere Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, darunter viele Diesel".