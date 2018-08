Ein gutes Beispiel, an dem sich das verdeutlichen lässt, ist der Opel Grandland X. Im Herbst vergangenen Jahres fuhr der SUV auf der Internationalen Mobilausstellung in Frankfurt zum ersten Mal ins Rampenlicht. Kostenpunkt: Fast 24.000 Euro. Entwickelt und produziert wird der Grandland mit dem Peugeot 3008. Das französische Sochaux ist der Ort, an dem die Karossen vom Band laufen. In Großbritannien fährt das massive Fahrzeug unter dem Namen Vauxhall – wird also als Auto der britischen Schwestermarke von Opel verkauft. Der Citroen Aircross C5 wird eine weitere Spielart des PSA-Mittelklasse-SUV sein, der bald auf die Straßen kommen soll. Alle drei Modelle fahren auf den gleichen technischen Plattformen mit denselben Motoren. Das stärkt einerseits die Profitabilität von Opel wie auch der anderen Marken im Konzern. Durch das Verteilen auf unterschiedliche Marken für unterschiedliche Märkte steigert aber vor allem PSA seinen Absatz.