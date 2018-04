Während sich in Eisenach die Mitarbeiter zu ihren Protesten sammelten, kamen jenseits der Grenze in Frankreich die Eigentümer des PSA-Konzerns zur Aktionärsversammlung zusammen. Um den Rüsselsheimer Autobauer wieder auf Kurs zu bringen, erklärte Konzernchef Carlos Tavares, seien intensive Verhandlungen mit der IG-Metall in Deutschland nötig. Das könnte "in den kommenden Wochen etwas Lärm" verursachen, kündigte Tavares an.



Als Vorbild gelten für den Portugiesen die Gewerkschaften in Ländern etwa wie Großbritannien, Österreich, Spanien, Polen und Ungarn. Denn mit denen hat PSA bereits Vereinbarungen getroffen. Nun sollen auch die Deutschen Arbeitnehmer und Gewerkschaften auf zugesagte Tariferhöhungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichten, um Opel wieder auf Kurs zu bringen. Dass dies dringend nötig ist, darin sind sich alle Beteiligten einig. Denn Opel hat unter seiner ehemaligen Konzernmutter General Motors fast zwei Jahrzehnte nur rote Zahlen geschrieben. Und die Ziele für Opel sind ehrgeizig: Bis 2020 soll Opel eine Rendite von zwei Prozent erzielen. Bis 2026 sollen es dann schon sechs Prozent sein, kündigte Opel-Chef Michael Lohscheller an.