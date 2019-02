Heiland: Mir geht's richtig gut. Zwar sind die Bilder und Erfahrungen aus den Einsätzen etwa im Kosovo und Afghanistan nicht ausgelöscht. Damit muss ich leben, aber ich kann das inzwischen ganz gut und träume nachts auch nicht mehr, dass ich mit Taliban kämpfe. Ich brauche auch kein Antidepressivum mehr. Die Behandlung ist abgeschlossen, und das fühlt sich sehr gut an.



heute.de: Viele Ihrer Kameraden mit seelischen Leiden benötigen dagegen noch professionelle Hilfe. Nach Informationen der Bundeswehr litten 2018 insgesamt 279 Soldaten an einer "einsatzbedingten psychiatrischen Erkrankung". Wie offen wird in der Truppe mit dem Thema umgegangen?



Heiland: Es wird präsenter. Wobei ich da vor allem für Lüneburg sprechen kann, wo ich stationiert bin. Aber es ist auch in der Ausbildung und auf Kommandeurstagungen ein Thema, wo darüber offen gesprochen wird. Auch die Arbeit der "Lotsen für Einsatzgeschädigte", die ich auch in meiner Nebentätigkeit mache, wird immer präsenter. Wir sind inzwischen weit mehr als 100 Lotsen. Das ist wesentlich besser als vor vier, fünf, sechs Jahren.