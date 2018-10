Rund 1,1 Millionen Schüler sind in therapeutischer Behandlung. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Wegen stressbedingter Beschwerden und psychischer Krankheiten sind immer mehr Schülerinnen und Schüler in Behandlung. Das geht aus einer Auswertung der Versichertendaten der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) hervor. Hochgerechnet handele es sich um etwa 1,1 der insgesamt rund 9 Millionen 6- bis 18-Jährigen in Deutschland, teilte die KKH mit.



Als Ursachen gelten der hohe Leistungsdruck, digitale Reizüberflutung, Mobbing in sozialen Netzwerken sowie Versagensängste.