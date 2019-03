Windscheid: Viele Leute übersehen, dass es eben ein uraltes Ding ist, was uns da steuert. Für mich ist ganz wichtig, wenn man sich eben fragt, wieso funktioniere ich heutzutage nicht mehr so? Wieso habe ich Stress? Warum haben so viele Menschen Depressionen? Wieso habe ich Sorgen zu scheitern? In solchen Situationen sollte man sich vor Augen führen, es gab da mal eine Idee der Natur, die funktioniert heute nicht mehr einfach so.



Das ist auch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich glaube, genau hier kann die Psychologie ins Spiel kommen. Für mich ist das Ziel der Psychologie immer, Hirn und Welt zusammenzuhalten. Also das, was so ein bisschen aus den Fugen gerät. Etwas, bei dem man denken könnte: 'Das passt so nicht mehr zusammen', dass man das eben wieder zusammenbringen kann. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz für mich.