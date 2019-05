Elisabeth Raffauf: Ich dreh das mal um: Was ist denn das Gegenteil von einsam? Wenn man Freunde hat und eingebunden ist. Und was bedeutet es, Freunde zu haben? Das bedeutet: Glück wird verdoppelt, Schmerz wird geteilt. Und das bedeutet auch: Ich bin wichtig, ich bin auch für andere wichtig, ich werde gesehen und es gibt einen Sinn in meinem Leben.



Wenn ich das alles nicht habe, dann frage ich mich: Was will ich hier? Was macht mein Leben sinnvoll und wer interessiert sich für mich? Und natürlich kann ich mir diese Fragen zum Teil selbst beantworten und mich pflegen, in dem ich sage: Ich bin gut, wichtig und sinnvoll – aber ich glaube, komplett reicht das nicht aus. Jeder Mensch braucht Freunde oder Menschen, die sich für ihn interessieren und für die man wichtig ist.