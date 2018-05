Kay Voges (Archivbild) ist seit 2010 Intendant des Schauspiel Dortmund und arbeitet seit 1998 als Regisseur für Schauspiel und Oper – z.B. am Schauspiel Dortmund, der Staatsoper Hannover, der Oper Dortmund, dem Schauspiel Frankfurt u.v.a. Quelle: Birgit Hupfeld

Die Bundeskulturstiftung, das Land NRW und die Stadt Dortmund haben Interesse signalisiert und wollen die Akademie unterstützen. Dortmund soll Anlaufpunkt für Theaterschaffende in ganz Deutschland werden. Digitale Techniken sollen hier erforscht werden.



Voges, der für seine multimedialen und innovativen Inszenierungen mehrfach ausgezeichnet wurde, glaubt, dass bald immer mehr Digitalisierung in Theatern Einzug halten wird – ob auf oder hinter der Bühne. Bühnenentwürfe, die in Augmented Reality erprobt werden, Schauspieler, deren Bewegungen das Licht steuern, Hologramme auf der Bühne oder Masken aus dem 3D-Drucker – all das könnte bald Alltag werden.