Der Publizist Michel Friedman. Archivbild

Quelle: dpa

Der Antisemitismus in Deutschland hat nach Überzeugung des Publizisten Michel Friedman an Sichtbarkeit und Aggressivität gewonnen. "Es gibt Phasen, in denen die Wölfe ihren Schafspelz anbehalten und es gibt Phasen, in denen sie ihren Schafspelz ausziehen, und in der befinden wir uns gerade", sagte er.



Er stelle fest, dass der Judenhass auch an die jüngere Generation weitergegeben wurde. Es sei auch in der bürgerlichen Mitte eine Enthemmung festzustellen, was Judenhass angehe, so Friedman.