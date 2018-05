LED-Signale zeigen die Position der Türen an. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Um pünktlicher zu werden, testet die Deutsche Bahn bei der Stuttgarter S-Bahn sechs Monate lang eine leuchtende Bahnsteigkante. Am Bahnhof Bad Cannstatt zeigen im Boden eingelassene Leuchtsymbole vor der Einfahrt des nächsten Zuges, wo der Zug hält und wo genau sich die Türen befinden.



Die Hoffnung der Bahn: Die Fahrgäste stehen damit am Bahnsteig immer an der richtigen Stelle, das Einsteigen geht zügiger. Einige Testzüge signalisieren dem System zudem, wie hoch die Auslastung der Wagen ist.