Trump lobte die Hilfsbemühungen seiner Regierung. Darauf, dass diese von vielen Seiten kritisiert wurden, ging er nicht ein. Die Wiederherstellung Puerto Ricos grenze an ein Wunder, so Trump. Er versprach, der Insel so gut wie möglich zu helfen. Das Desaster habe jedoch das Budget ein wenig durcheinandergebracht, scherzte Trump. In einem Interview mit dem TV-Sender Fox legte Trump nach: Die Schulden Puerto Ricos müssten ausradiert werden. "Wir werden etwas ausarbeiten", sagte Trump in San Juan. Die gesamte Struktur der Schulden müsste überprüft werden. "Wissen Sie, sie (Puerto Rico) schulden unseren Freunden an der Wall Street viel Geld. Und das müssen wir ausradieren."