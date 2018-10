Die Grenze zwischen zwischen Nord- und Südkorea. Quelle: Britta Pedersen/ZB/dpa

Nach der Einigung auf konkrete Schritte zur militärischen Entspannung haben Süd- und Nordkorea damit begonnen, Landminen in der Pufferzone zwischen beiden Staaten zu entfernen. Man hätte sich darauf geeinigt, alle Minen in der sogenannten Gemeinsamen Sicherheitszone im Grenzort Panmunjom zu beseitigen, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit.



Die Räumungsaktion hatten beide Seiten beim Gipfeltreffen von Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beschlossen.